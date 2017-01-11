خبير ألماني يوضح: هذه هي الطريقة الصحيحة لوضع العطر

عند وضع العطر من المهم الحصول على الجرعة المناسبة. فالقليل كثير حقًا، وإلا ستجازف بخطر إحاطة نفسك بسحابة غثة الرائحة، من العطر.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ"، يحذر إلمار كلدنيش من الرابطة الألمانية للعطور: "لا تستمر في وضع طبقات من العطر باستمرار، نظرا لأن الرائحة القوية يمكن أن تصيب الأشخاص من حولك بالتقزز".

ويوضح كلدنيش أن "الأنف يعتاد على العطر سريعا"، مضيفا أن "الأمر يستغرق فترة قصيرة، ثم لا تشم عطرك الخاص، ولكن بقية الغرفة يمكنها. إنه مفهوم خاطئ شائع أن المرء يحتاج إلى وضع طبقة أخرى من العطر عندما يشعر أنه لم يعد يشمه".

ويضيف الخبير أن "المخ يلعب خدعة علينا ويشوش الرائحة. لذا من الأفضل أن تحاط برائحة ناعمة إنها تثير فضول الآخرين أيضا"!