خادم الحرمين يوافق على منح 6 سعوديين ومصري ميدالية الاستحقاق

لقاء تبرع كل منهم بدمه 50 مرة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح 6 مواطنين، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

وفي ما يلي أسماء المتبرعين، وهم: العميد المهندس سعود بن عبدالله الشمري ، والمقدم الفني عبدالله بن عبدالرحمن الرماني ، ومحمد مسفر الزهراني ، وخالد بن عبدالله سحاري ، وعبدالعزيز بن عبيد المهيزع ، وصالح بن يحيى الغامدي.