خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة 5 إماراتيين بـ"قندهار"

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خلاله عن إدانة المملكة وشجبها للأعمال الإرهابية الشنيعة التي حدثت في قندهار، ونتج عنها وفاة خمسة مواطنين إماراتيين، والتي تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية.

 

وعبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.

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11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438 07:32 PM

خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة 5 إماراتيين بـ"قندهار"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خلاله عن إدانة المملكة وشجبها للأعمال الإرهابية الشنيعة التي حدثت في قندهار، ونتج عنها وفاة خمسة مواطنين إماراتيين، والتي تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية.

 

وعبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.

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