خادم الحرمين يعزي رئيس أفغانستان في انفجاري كابول وقندهار

قال: نقف مع دولتكم ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية في ضحايا الانفجارات التي وقعت في كابول وقندهار وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك: " علمنا بنبأ الانفجارات التي وقعت في كابول وقندهار ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نُدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها ، ونبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة ، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظكم والشعب الأفغاني الشقيق من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون " .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي عزاء مماثلتين للرئيس الأفغاني