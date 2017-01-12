خادم الحرمين يعزي "السبيعي" في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة للسيد مسلط بن صنهات السبيعي في وفاة والدته قدم خلالها حفظه الله تعازيه ومواساته لكل أفراد أسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته .

وجاء في البرقية : تلقينا نبأ وفاة والدتكم - رحمها الله- وإننا إذ نبعث لكم ولأسرتكم كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيج جناته إنه سميع مجيب .

وعبرت أسرة السبيعي عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره ومواساته الصادقة التي كان لها الأثر البالغ في تخفيف مصابهم سائلين المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يحفظه من كل مكروه.