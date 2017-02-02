خادم الحرمين يفتتح جناح مؤسسة الملك عبدالله في "الجنادرية 31"

رافقه خلال الافتتاح وزير الحرس الوطني وعدد من المسؤولين

افتتح خادم الحرمين الشريفين جناح مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية بالجنادرية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني. وقد رافقه خلال افتتاح الجناح الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وعدد من المسؤولين.



ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الجناح كان في استقباله الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، ثم قص خادم الحرمين الشريفين شريط جناح المؤسسة إيذانًا بافتتاحه. بعد ذلك تجول - رعاه الله - في أرجاء جناح مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، الذي تضمن قافلة تعريفية بمعرض الملك عبدالله المزمع إقامته العام المقبل تحت شعار (قيم وحكمة 2018).



واستمع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى شرح عن الجناح البالغ مساحته 2400 متر مربع، وما يشتمل عليه من أنشطة وصور ومقتنيات ومبادرات وإنجازات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في جميع المجالات. كما تسلَّم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - هدية تذكارية بهذه المناسبة.



بعد ذلك، غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية مودَّعًا بمثل ما استُقبل به من حفاوة وترحيب.

