حي قرطبة يشكو غياب "أثير" stc.. وعضو شورى: لسنا في أدغال إفريقيا!

الشركة أكدت ضعف التغطية ووعدت بالمعالجة

شكا سكان حي قرطبة شمال الرياض من ضعف الاتصال الصادر من شبكة stc منذ أكثر من أسبوعين، وعدم وجود تغطية للشبكة، مشيرين إلى فشل المحاولات الجارية بينهم وبين الشركة، خصوصاً أن الأخيرة أكدت أن العمل جار على المعالجة.

وقال الأهالي: على الرغم من أن حينا لا يبعد عن مقر الشركة الأم سوى كيلوات قليلة إلا أننا نجري اتصالاتنا خارج الحي ثم نعود كل مرة.

وأشار أحد المواطنين أن مراسلات كثيرة تمت بينهم وبين الشركة، من بينها " عزيزنا العميل: نحيطكم بأن طلبكم للفني رقم 1 -433873308444 قيد المعالجة والتنفيذ"، وأخرى رسالة اعتذار من الشركة عن تجاوز المدة المتوقعة للحل.

فيما أبدى عضو الشورى الدكتور عبدالله الفوزان تذمره من ضعف الشبكة قائلاً في تغريدة: يا شركة الاتصالات السعودية والله لو كنا في أدغال إفريقيا لوجدنا من يسمع شكوانا، أسبوعان ونحن نستجديكم لانقطاع الاتصال في حي قرطبة ولا مجيب.