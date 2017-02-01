"حساب المواطن" ينشر تفصيلاً عن "الدخل" المطلوب الإفصاح عنه

يشمل عوائد الإيجارات والأعمال الحرة ومخصصات "حافز وساند"

نشر برنامج "حساب المواطن" تفصيلاً عن دخول المستفيدين المطلوب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

جاء ذلك عبر تصميم "إنفوغرافيك" نشره الحساب الرسمي للبرنامج تضمن الإيضاح بتعريف الدخل على أنه المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية.

ووفقا للبرنامج هناك شكلان للدخل: الأول ثابت يتمثل في الراتب الشهري، والمتذبذب وهو الدخل الغير ثابت القيمة الذي يحصل عليه الفرد بشكل غير شهري مثل عوائد الإيجارات وعوائد الأعمال الحرة ويحتاج المتقدم إلى إدخال متوسط الدخل الشهري خلال السنة.

وفصّل الحساب أنواع الدخل: أولها الراتب الوظيفي سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ويدخل المتقدم الراتب الإجمالي شاملا البدلات.

ومن ضمن الأنواع المعاش التقاعدي إضافة إلى الدخول من مصادر أخرى مثل الأنشطة التجارية ، مخصص ساند، مكافآت الطلاب، عوائد الاستثمارات المالية، مخصص حافز ، عوائد الأصول العقارية ، العوائد من المشاريع والأعمال الحرة.

وأكد البرنامج على ضرورة الإفصاح عن جميع مصادر الدخل مبينا أنه يتم التحقق من دخل المستفيدين من خلال آليو مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات ومقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.