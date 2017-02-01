"حساب المواطن" يطلب إدخال الراتب قبل خصم نسبة التقاعد

المتقدمون مليون و300 ألف خلال أقل من 24 ساعة

طلب برنامج "حساب المواطن"، الذي بدأ التسجيل فيه منذ مساء يوم أمس الثلاثاء، من المتقدمين على بوابته إلى إدخال الراتب بالكامل قبل خصم مبلغ التقاعد منه.

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وقال "البرنامج" عبر صفحته على "تويتر": "عزيزي المستفيد الرجاء إدخال راتبك الإجمالي قبل خصم التأمينات وشامل للبدلات".

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن" قد أطلقت، مساء أمس، عبر الرابط:https://ca.gov.sa ويقوم المتقدّم بالتسجيل في البرنامج من خلال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم جوّال.

ويتمكّن المواطن بعد ذلك من تعبئة نموذج التسجيل الذي يتضمّن بيانات المتقدّم الشخصية وبيانات العمل والدخل والحساب البنكي وغيرها من البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المتقدمين في الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى مليون و300 ألف.