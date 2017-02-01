"حساب المواطن" يخصّص الرقم 19912 للإجابة عن الاستفسارات

تلقى 25 ألف مكالمة اليوم .. ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة

أعلن برنامج "حساب المواطن"، تخصيص  مركز اتصال "‫حساب المواطن" الذي يحمل الرقم 19912؛ لاستقبال مكالمات المواطنين والمواطنات والإجابة عن استفساراتهم.
 
وبيّن البرنامج أن المركز تشرَّف بخدمة ٢٥ ألف متصل، اليوم، بمعدل سرعة رد ٣٠ ثانية.
 
و‏يعمل في مركز الاتصال ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة، فيما دعا البرنامج إلى التواصل عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، في حال مواجهة أيِّ صعوبات في الاتصال بالمركز.

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01 فبراير 2017 - 4 جمادى الأول 1438 01:37 PM

تلقى 25 ألف مكالمة اليوم .. ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة

"حساب المواطن" يخصّص الرقم 19912 للإجابة عن الاستفسارات

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن برنامج "حساب المواطن"، تخصيص  مركز اتصال "‫حساب المواطن" الذي يحمل الرقم 19912؛ لاستقبال مكالمات المواطنين والمواطنات والإجابة عن استفساراتهم.
 
وبيّن البرنامج أن المركز تشرَّف بخدمة ٢٥ ألف متصل، اليوم، بمعدل سرعة رد ٣٠ ثانية.
 
و‏يعمل في مركز الاتصال ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة، فيما دعا البرنامج إلى التواصل عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، في حال مواجهة أيِّ صعوبات في الاتصال بالمركز.

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