"حساب المواطن" يخصّص الرقم 19912 للإجابة عن الاستفسارات

أعلن برنامج "حساب المواطن"، تخصيص مركز اتصال "حساب المواطن" الذي يحمل الرقم 19912؛ لاستقبال مكالمات المواطنين والمواطنات والإجابة عن استفساراتهم.
وبيّن البرنامج أن المركز تشرَّف بخدمة ٢٥ ألف متصل، اليوم، بمعدل سرعة رد ٣٠ ثانية.
ويعمل في مركز الاتصال ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة، فيما دعا البرنامج إلى التواصل عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، في حال مواجهة أيِّ صعوبات في الاتصال بالمركز.
تلقى 25 ألف مكالمة اليوم .. ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة
أعلن برنامج "حساب المواطن"، تخصيص مركز اتصال "حساب المواطن" الذي يحمل الرقم 19912؛ لاستقبال مكالمات المواطنين والمواطنات والإجابة عن استفساراتهم.
وبيّن البرنامج أن المركز تشرَّف بخدمة ٢٥ ألف متصل، اليوم، بمعدل سرعة رد ٣٠ ثانية.
ويعمل في مركز الاتصال ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة، فيما دعا البرنامج إلى التواصل عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، في حال مواجهة أيِّ صعوبات في الاتصال بالمركز.