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تلقى 25 ألف مكالمة اليوم .. ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة

"حساب المواطن" يخصّص الرقم 19912 للإجابة عن الاستفسارات

أعلن برنامج "حساب المواطن"، تخصيص مركز اتصال "‫حساب المواطن" الذي يحمل الرقم 19912؛ لاستقبال مكالمات المواطنين والمواطنات والإجابة عن استفساراتهم.



وبيّن البرنامج أن المركز تشرَّف بخدمة ٢٥ ألف متصل، اليوم، بمعدل سرعة رد ٣٠ ثانية.



و‏يعمل في مركز الاتصال ٦٣٥ مأمورة اتصال على مدار ١٨ ساعة، فيما دعا البرنامج إلى التواصل عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، في حال مواجهة أيِّ صعوبات في الاتصال بالمركز.