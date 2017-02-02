حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

انطلق التسجيل في رابط حساب المواطن. وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حساب المواطن برنامج وطني، أُنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، التي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع..!! وأكدت الوزارة أن من أهداف البرنامج تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة (اعتراف ضمني بأن الوضع لن يكون سهلاً على ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود للسنوات الثلاث القادمة حتى نهاية عام 2020)!! من المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي، كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة!!



بقراءة سريعة على ما ورد في بيان وزارة العمل، هل تم مراعاة التضخم الحاصل من وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة على ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود في كثير من السلع؟! التي ستكون نتيجة حتمية لزيادة أسعار الطاقة كالبنزين 30 % وكذلك في الكهرباء!! وهل إعانة 1200 ريال إذا كان عدد أفراد الأسرة 6 أفراد، بواقع 200 ريال لكل فرد منهم، كافية من وجهة نظر الوزارة في مواجهة كل تلك الأعباء الاقتصادية المتزايدة..؟! وماذا لو كان العدد 5 أو 4 أو حتى 3، هل سينخفض مبلغ الإعانة تبعًا لعدد أفراد الأسرة..؟!!



وختامًا.. أسئلة كثيرة نتمنى من مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن أصحاب القرار الإجابة عنها، التي سينتج منها تأثير على الطبقة المتوسطة، وأيضًا ستتأثر الكثير من البيوت من جراء الغلاء الحاصل المتزايد على السلع الحيوية وغيرها طوال السنوات الثلاث القادمة.. فهل سيتحمل الناس كل ذلك؟! بينما الأغنياء لم يساهموا في رد جميل الوطن عليهم.. ولماذا لم نأخذ برأي بعض الاقتصاديين السعوديين المتمثل في أخذ ضرائب على من دخله شهريًّا من 5 ملايين فما فوق (أفراد/ مؤسسات / شركات)، إضافة إلى زيادة 10 ريالات على شرائح الاتصالات للشركات المشغلة للجوال في السعودية؛ حتى لا يكون المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف في كل أزمة اقتصادية تمر بها البلاد؟!! والله الموفِّق لكل خير سبحانه.

