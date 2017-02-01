حرمان طالبة بـ"كلية المخواة" من الاختبار.. و"الجامعة": قدمت اعتذاراً ووالدها يتحجج بتركها حقيبتها مفتوحة

​نقلت عنه قوله: قد تكون زميلة لها استخدمت حسابها الأكاديمي وقدمت الطلب لها

تظلم ولي أمر طالبة بكلية المخواة التابعة لجامعة الباحة، للجامعة من حرمان ابنته من دخول الامتحان؛ حيث تفيد الجامعة بوجود طلب لها بالاعتذار عن الدراسة والنقل من الجامعة إلى جامعة أخرى، وهو الطلب الذي نفاه والدها، مؤكداً أنها منتظمة في الدراسة طوال الترم، وحصلت على جدولها الدراسي في شهر ذي الحجة الماضي، فيما أكدت الجامعة تقديم الطالبة للطلب في شهر صفر الماضي.

وقال "علي محمد الغامدي"، ولي أمر الطالبة في شكوى تلقتها "سبق": "ابنتي تدرس في كلية المخواة التابعة لجامعة الباحة، وقد تفاجأت عندما ذهبت لإجراء الامتحانات بعدم وجود اسمها ضمن المختبرين، على الرغم من أنها منتظمة طوال السنة، وحصلت على جدولها الدراسي بعد عيد الأضحى، لكنها حرمت من ترم كامل بحجة أنها أجلت، وهي لم تفعل؛ حيث راجعت عمادة القبول بالباحة ولم أجد نتيجة، ورفعت شكوى وتظلماً للوزارة، وطلبوا الإفادة من جامعة الباحة، وكان عذرهم لي: تارة أنها نقلت من جامعه لأخرى، وتارة أخرى يعتذرون بأن مستواها متدن، بينما كلا الأمرين عار من الصحة".

وقال المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لجامعة الباحة، "الدكتور ساري الزهراني"، لـ"سبق": "طالبة الدراسات الإسلامية المشار إليها تقدمت بطلب اعتذار عن دراسة الفصل الدراسي الأول، وهو حق مشاع لها، كما هو حال جميع الطلاب والطالبات، وذلك عن طريق حسابها الأكاديمي الخاص بها، الذي لا يملك رمزه السري إلا الطالبة نفسها كباقي جميع طلاب وطالبات الجامعة، وقد كان تقديم الطالبة للاعتذار بتاريخ 26 /2/ 1438هـ، وذلك تحت مبرر "النقل إلى جامعة أخرى"، وبمراجعة ولي أمر الطالبة تم إفهامه بما أقدمت عليه ابنته، إضافة إلى تزويده بنموذج اعتذار ابنته عن الدراسة، ومبررات طلبها".

وأضاف الدكتور "الزهراني": "عندما تم سؤال ولي أمر الطالبة: هل أعطت رقمها السري لإحدى الطالبات؟ كانت الإفادة بـ: "أنها تترك حقيبتها مفتوحة"، مشيراً إلى أنه تمت إفادة وزارة التعليم بجميع الحيثيات المتعلقة بطلب الإفادة، مع إرفاق كامل الأوراق".

وأردف الدكتور "الزهراني": "في هذا السياق نود التأكيد على أن جميع معاملات الطلاب والطالبات في داخل الجامعة تتم عن طريق حساب الطالب الأكاديمي بما يسمى "الخدمات الإلكترونية"، وهناك تعليمات مهمة تنص على أن كل طالب وطالبة يتحملان كامل مسؤولية حسابه الأكاديمي؛ فمن حق أي طالب أو طالبة "طالب التأجيل أو النقل أو التحويل"، إضافة إلى عملية التسجيل المتعلق بخطته الدراسية، وكل ذلك يسير وفق آلية واضحة يعرفها جميع الطلاب والطالبات فور قبولهم في الجامعة".