جمعية مساعدة الشباب على الزواج بمكة تستقبل طلبات المواطنين

التسجيل اعتباراً من اليوم في برنامج "حساب المواطن"

تستقبل الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتنمية الأسرية بمكة المكرمة المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج "حساب المواطن" بمقرها الرئيس بالعزيزية، ومركز النقاء الأسري للتدريب بالشرائع .

وأبان المشرف العام على الجمعية، محمد المدخلي، أن الجمعية تستقبل المواطنين الراغبين في التسجيل في البرنامج ابتداء من صباح الأربعاء الرابع من جمادى الأولى لعام 1438هـ الموافق الأول من فبراير لعام2017 م.

وأوضح أن الجمعية أعدت مقرا خاصا باستقبال المواطنين بمقرها بحي العزيزية خلف مسجد الشيخ الخليفي، وللنساء في القسم النسوي بمقر الجمعية، وكذلك في مركز النقاء الأسري للتدريب بالشرائع، ودعمتهما بالكوادر البشرية ذات الخبرة في العمل على الأنظمة الحاسوبية، للتسهيل على المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج "حساب المواطن".

وأشار إلى أن الجمعية تعمل وفق الخطة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعممتها على الجمعيات الخيرية ولجان التنمية تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتفاعلا مع احتياجات المجتمع ومراعاة المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة وكبار السن .

وقال "المدخلي" إن رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن حنش ، تابع تجهيز المقرات الخاصة باستقبال المواطنين بالأجهزة الحاسوبية، كما وجه بتسخير كافة إمكانات الجمعية لخدمة المواطنين والعمل على راحتهم.