"جمعية قضاء" تتوج الفائزين بـ"جائزة الشيخ محمد بن إبراهيم"

توجت الجمعية العلمية السعودية القضائية "قضاء"، مساء أمس الأربعاء، في مقر الجمعية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن إبراهيم للتميز العلمي القضائي، تحت رعاية رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء "الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ"، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء "الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل"، وحضور الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج "الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود"، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة، وجمع من المهتمين بالشأن العدلي من القضاة والمحامين وكتاب العدل وأساتذة الشريعة والقانون.

وتعد تلك الجائزة السنوية التي تمنحها جمعية "قضاء" للمتميزين في البحث العلمي القضائي؛ الأولى من نوعها، وتستهدف بيان عظمة القضاء الإسلامي، وإبراز دور المملكة العربية السعودية في خدمته، والاهتمام بالتراث القضائي الشرعي ودراسة نوازله ومستجداته، ومحاولة الإسهام في تطوير مخرجات البحث العلمي القضائي، وتحفيز ودعم الباحثين لتقديم البحوث المتميزة في المجال القضائي ونشر هذه البحوث وتشجيعها.

واستهلت الفعالية بعرض مرئي عن الجائزة، ثم بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة الجمعية فضيلة "الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد العمراني"؛ شكر فيها راعي الجائزة والقائمين عليها، ثم أعلن رئيس اللجنة العلمية للجائزة فضيلة "الشيخ الدكتور سلمان بن صالح الدخيل" الفائزين بالجائزة، الذين تم اختيار بحوثهم من بين قرابة "٥١" بحثًا، وذلك بعد تحكيمها وترشيحها من قبل لجنة التحكيم.

والفائزون بالجائزة هم: "الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين" عن بحثه "سير الدعوى القضائية"، و"الدكتور خالد بن صالح الجنيدي" عن بحثه "أثر المصلحة في الحكم القضائي"، و"الدكتور عبدالله بن إبراهيم الخضيري" عن بحثه "تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة".

وألقى "الشيخ ابن خنين" كلمة الفائزين واستهلها بالثناء على فكرة الجائزة وسياساتها، وبالدعاء بالرحمة لمن شرفت الجائزة باقترانها باسمه، ولراعي الجائزة؛ على بره ودعمه لهذه الجائزة، معلنًا في نهاية كلمته تبرعه بمبلغ الجائزة لمصلحة مناشط ومشروعات الجمعية.

بعد ذلك تحدث المستشار في الديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام "الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد"، عن قبسات من حياة "الشيخ محمد بن إبراهيم" -رحمه الله- وشذرات من حياته العلمية والقضائية والدعوية.

وتحدث مدير جامعة الإمام الشيخ "الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل" عن دور الجامعة في احتضان ودعم الجمعيات العلمية، معرجًا على ما تقوم به جمعية قضاء من جهود كبيرة في خدمة القضاء وعلومه.

وألقى راعي الجائزة كلمة ضافية بهذه المناسبة؛ أشار فيها إلى أنها تأتي امتدادًا لما عرفه عن والده الكريم من دعم للعلم وأهله، مستحضرًا بعض مواقفه -رحمه الله- في ذلك.

بعد ذلك كرم راعي الجائزة الفائزين بالجائزة ولجنة التحكيم واللجنة العلمية للجائزة.