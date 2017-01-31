جمرك مطار جدة يُحبط تهريب كيلوجرام من الكوكايين

مُخبأة بطريقة فنية في حقيبة شخصية لأحد المسافرين

تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب كيلو وأربعة جرامات من مادة "الكوكايين"، عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بندر الرحيلي: "أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لأحد الأشخاص القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات عُثر على تلك الكمية من مادة "الكوكايين" مُخبأة بطريقة فنية داخل أعمدة السحب الخاصة بالحقيبة الشخصية، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة".