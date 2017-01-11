"جراحة المسالك" بمستشفى الطائف التخصصي يحصد "البورد السعودي"

نال المركز الأول على مستوى المملكة بالجراحة العامة والباطنة

حصل قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، على الاعتراف الكامل بالبورد السعودي كمركز تدريبي بعد اجتيازهم معايير التقييم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ ليكون القسم المعتمد في تدريب الأطباء المقيمين للحصول على درجة أخصائي.

وكانت 5 أقسام طبية بالمستشفى قد حصلت سابقًا على البورد السعودي كمراكز تدريبية، وهي: قسم الجراحة العامة، والباطنة، والنساء والولادة، وجراحة العظام، والأشعة. كما أن أقسام العيون والصيدلية بدأت في إجراءات الحصول على البورد لتكمل المنظومة التدريبية والتعليمية بالمستشفى.

ويسهم الاعتراف الكامل بالبورد السعودي فى توفير وتسخير كافة الإمكانات السريرية والطبية بالمراكز لأغراض التدريب والتعليم، إضافة إلى خلق بيئة تعليمية مناسبة للمتدربين تكون مبنية على أسس التعليم الطبي الصحيحة.

كما تمت إعادة الاعتراف بقسم الجراحة العامة، وحصد البورد السعودي بعد استيفاء المتطلبات، إضافة إلى تخرج 3 أطباء من قسم الجراحة بالبورد السعودي لهذا العام منهم الأول على مستوى المملكة "الدكتور خالد الزهراني".



ويساهم الاهتمام بتدريب الزمالة بقسم الباطنة والاستثمار في الأطباء من خلال إتاحة الفرصة لهم لإكمال تخصصهم الدقيق والعودة لتغطية الاحتياج في المستشفى والمنطقة؛ حيث سجل المتوسطُ السنوي لحصول الأطباء على البورد بالقسم طبيبين في كل عام، منهم طبيب حصل على المركز الأول بالمملكة بالعام الماضي، كما ينتظر تخرج أطباء في تخصص الغدد الصماء والسكر وتخصص أمراض الدم والأورام وتخصص الروماتيزم العام القادم.