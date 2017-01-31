جدة.. دهم مطبخ عشوائي يجهز الطعام لمجموعة من أكبر المطاعم وإغلاقه

تم خلالها مصادرة ٦ أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وإعداد محضر بالواقعة

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعيه بمكة المكرمة، مطبخاً عشوائياً داخل مستودع يقوم بطبخ الطعام وتجهيزة ومن ثم توزيعه على مجموعة من أكبر المطاعم في جدة.

وأوضح رئيس بلدية بحرة الفرعية، المهندس رائد الشريف، أن مراقبي البلدية وأثناء جولاتهم الميدانية على المطاعم، لاحظوا وجود كميات كبيرة من الأطعمة المخزنة في أحد المطاعم في مجمع بن لادن بمنطقة بحرة، وفي وضع صحي سيء جداً ومخزنة بطريقة عشوائية وغير صحية والموقع غير مؤهل وغير مصرح له بذلك، وتدنياً عاماً في مستوى نظافة الأواني والأدوات المستخدمة وسوء حفظ المواد إضافة إلى وجود عدد من العمال لا يحملون شهادات صحية.

وقال: "البلدية شكلت على الفور فريقاً رقابيًا يضم كلاً من مدير إدارة الخدمات أحمد هدهود، ومدير الإدارة الفنية، المهندس فهد حريري، ومشرف الفترة المسائية، مهنا الحربي، وعدداً من المراقبين، وتمت مداهمة الموقع ومصادرة كافة محتوياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق العمال وصاحب المطعم .

وأوضح: "بلغت كمية المصادرات أكثر من "٦" أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر، شملت "4500" كيلو ملفوف و"210" كيلو رز و"900" كيلو ملفوف مطبوخ و"400" ربطة بقدونس، وتم إغلاق الموقع وإعداد محضر بذلك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين".

وأكد "الشريف"، أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومحلات المواد الغذائية وتجهيزها، مشيراً إلى أن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم للمحافظة على الإصحاح البيئي، من خلال القيام بالجولات الميدانية للتأكد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة صحية سليمة، والقضاء على كافة الظواهر التي تشكل خطرًا على الصحة العامة.