جامعة جدة تدعو المتقدمين للوظائف الإدارية والصحية لاستكمال إجراءاتهم

طالَبتهم بتسليم المستندات المطلوبة الخاصة بهم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني

دعت جامعة جدة المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف الإدارية والصحية المعلن عنها سابقاً لاستكمال الإجراءات وتسليم المستندات المطلوبة الخاصة بهم إلكترونياً عبر موقع الجامعة الإلكتروني: http://www.uj.edu.sa ، ابتداءً من يوم الأحد القادم 5/ 2/ 2017م ولمدة شهر.

وأوضح المشرف العام على المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم جامعة جدة عبدالمجيد الغامدي قائلاً: أن تسليم جميع المستندات للمتقدمين والمتقدمات المعلن عنها سابقاً سوف يتم إلكترونياً عبر رابط خاص بموقع الجامعة، وخلال الفترة المحددة المعلنة ولن يقبل التسليم اليدوي.

وأشار إلى أن فترة التسليم تعقبها مرحلة فرز إلكتروني سوف يُعلن عن موعدها لاحقاً، ومن ثم تتم دعوة من تتحقق فيهم الشروط من المتقدمين والمتقدمات للمقابلة الشخصية والمفاضلة، والتي سوف تعلن في حينها.

وأضاف: أن الجامعة تستقبل الطلبات إلكترونياً؛ نظراً للأعداد الكبيرة للمتقدمين والمتقدمات، مبيناً أن عدد المتقدمين والمتقدمات للوظائف التي أعلنتها جامعة جدة وعددها 125 وظيفة إدارية وصحية، بلغ نحو 80 ألف متقدم ومتقدمة.