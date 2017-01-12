جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

على مراتب عدة ودعت الراغبين لإرسال سيرهم الذاتية إلكترونياً

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل عن حاجتها لشغل وظائف قيادية عن طريق نقل الخدمات وذلك على المراتب الثالثة عشرة والثانية عشرة والحادية عشرة.

وقالت الجامعة: "يبدأ إرسال السير الذاتية اعتبارا من تاريخه، علماً بأن الوظائف هي مدير عام إدارة المشاريع ومدير عام التطوير الإداري على المرتبة "13"، ووظيفة كبيرمهندسين معماريين وكبير مهندسين مدنيين ومدير وحدة المراقبة الداخلية ومدير ادارة المتابعة ومدير إدارة تقنية المعلومات ومدير إدارة الصيانة على المرتبة "12"، ووظيفة مهندس ميكانيكي مشرف على المرتبة "11".

ودعت الجامعة الراغبين في نقل خدماتهم إلى إرسال سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :[email protected]