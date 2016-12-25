جازان.. "حرس الحدود" يضبط 7 متسللين مُحبطاً تهريب 342 كيلو حشيش

إثيوبيون حاولوا دخول السعودية وجرى التعامل معهم عبر مسؤوليات المنطقة

أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، تهريب 342 كيلو من الحشيش، من خلال محاولات عدة من قبل المهربين، فيما جرى ضبط 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة من 18-24/ 3/ 1438ه‍ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف: "تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة مما نتج عنه القبض على 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية".

وبين: "كان مجموع ما قبض عليه (342.4) كيلو جراماً وأربعة جرامات من الحشيش المخدر، وقد تمت إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات النظامية".