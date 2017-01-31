ثمانية لاعبين يغيبون عن منافسات الجولة 17

أبرزهم السومة والفرج والفريدي

تنطلق غداً منافسات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم والتي ستقام على مدار أربعة أيام، وستشهد الجولة غياب ثمانية لاعبين للإيقاف إما بسبب تراكم البطاقات أو نيلهم البطاقة الحمراء أو بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي.



واللاعبون هم:

عمر السومة (الأهلي) سلمان الفرج (الهلال) أحمد الفريدي (النصر) يحيى عتين (الاتفاق) أداما فرانسوا (الخليج) فارس العياف (الرائد) وسام السويد (الفيصلي) منصور النجار (الوحدة).



وسيكون هناك (64) لاعباً مهدداً بالإيقاف عن منافسات الجولة 18 من الدوري في حال المشاركة وتحصلهم على بطاقة صفراء جديدة كون كل واحد فيهم يملك في جعبته بطاقتين صفراوين.



واللاعبون هم:

أحمد الحبيب، أيمن فتيني، دانييل أمورا، سلطان السوادي، سلطان الشريف، صالح الشهري، عبدالكريم القحطاني، متعب شراحيلي (الرائد) بدر النخلي، خالد السميري، عبدالعزيز العرياني، عدنان فلاتة، عوض خريص الصقور، محمود كهربا (الاتحاد) حسام الجدعاني، شافي الدوسري، طلال مجرشي، عبدالإله بخاري، علاء ريشاني، مسلم آل فريج (الخليج) جهاد الباعور، عبدالله الشامخ، مختار فلاته، معتز الموسى، مهند الفارسي، وليد محبوب (الوحدة) أمير كردي، سعد عبدالأمير، علي عواجي، مصطفى بصاص، معتز هوساوي (الأهلي) أحمد الزين، ريكاردو ماتشادو، طلال العبسي، عبدالله كنو، نايف موسى (التعاون) أحمد عطيف، إسماعيل المغربي، سعود كريري، عبدالمجيد الصليهيم، عبدالوهاب جعفر (الشباب) جدعان الشمري، خالد دخيل العنزي، مهنا العنزي، وليد حزام (الباطن) حمد الجهيم، عبدالله العويشير، علي آل بليهي، محمد الفهيد (الفتح) أحمد عباس، لويز غوستافو، محمد مجرشي، نادر المولد (الفيصلي ) عبدالله الحافظ، عبدالملك الخيبري، كارلوس إدواردو، محمد البريك (الهلال) أمينو بوبا، عبدالعزيز الناشي، علي الزقعان (الاتفاق) حسين شيعان، عمر هوساوي، محمد السهلاوي (النصر) محمد عسيري (القادسية).

