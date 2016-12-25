"ثانوية قيا جنوب الطائف" تقيم برنامجاً توعوياً بأضرار التدخين‎

بمشاركة الأمن و "الصحة" وجمعية "كفى"

أقامت مدرسة قيا الثانوية التابعة لمكتب جنوب شرق الطائف، صباح اليوم الأحد، برنامجا توعويا عن التدخين وأضراره .

قدم البرنامج فريق مختص من كل من العلاقات والإعلام بدوريات الأمن بالطائف ومديرية الشؤون الصحية بالطائف ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين، بالإضافة إلى جمعية " كفى " والتي أحضرت العيادة الصحية وكذلك منشورات توعوية بهذا الخصوص .

وقدمت تلك الجهات ندوة مشتركة لجميع طلاب الثانوية بالمدرسة بمشاركة مدير مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف سلمان المالكي.

ثم أقيمت نقطة أمنية بمشاركة مرور قيا تم فيها توزيع منشورات تحت شعار " استبدلها بسواك "، عقب ذلك انتقل الطلاب لثانوية صقر قريش بالمنطقة والتي استهدفها البرنامج وقام الطلاب بتوزيع النشرات التوعوية على زملائهم .

ولقي البرنامج تفاعلاً كبيراً من الحاضرين بالإضافة إلى ثناء الأهالي وأولياء الأمور والذين ثمنوا لقيادة المدرسة ومنسوبيها تلك المبادرة الطيبة، كما ثمن الأهالي حرص تعليم الطائف ممثلا بمديره العام د. محمد الشمراني، ومساعده للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، على دعم المدرسة ومساندة طاقمها والذي كان له دور في استقرارها وتغييرها.

وفي الختام؛ قدم قائد المدرسة شكره لكل من مدير دوريات الأمن المقدم عبد ربه العتيبي، ولمدير صحة الطائف، صالح المؤنس، ومدير قسم مرور قيا، المقدم مسفر الثبيتي، ولكافة منسوبي جمعية كفى، كما ثمن مدير المدرسة لمدير المكتب سلمان المالكي حرصه ومتابعته للمدرسة ومشاركته في برامجها.