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في بادرة من المدرسة ومنسوبيها تعزِّز الشراكة بين التعليم والدور المجتمعي

"ثانوية" الأحنف بن قيس بجدة تكرِّم أحد رجال المرور في ميدان عمله

في بادرة تعزز الشراكة بين التعليم والدور المجتمعي مع القطاعات الحكومية الأخرى اليوم "الأحد" - ممثلة في مديرها علي بن عبدالله الغامدي، يشاركه مجموعة من المعلمين والطلاب - قامت مدرسة الأحنف بن قيس الثانوية بجدة بتكريم العريف فهد هيازع عسيري، أحد منسوبي مرور جدة، وهو في ميدان العمل، حال قيامه بتنظيم الحركة المرورية، وفض الازدحام، وتأمين انسيابية سير السيارات بكل إتقان.



وجرى التكريم في شارع الشيخ عبدالعزيز بن باز صباحًا بجدة، بحضور مدير إدارة السير بمحافظة جدة العقيد طلعت بن محمد المنصوري، ومساعد مدير مكتب التعليم بالصفا صالح الحارثي، وعدد من مسؤولي إدارة المرور بمحافظة جدة.



وجاءت هذه البادرة من المدرسة ومنسوبيها ضمن برنامج "شكرًا للمتميزين"، وهو أحد برامج خطة المدرسة الاستراتيجية، التي تتبناها وفق رؤيتها، وتسعى لتحقيقها - بإذن الله - ضمن واجباتها العلمية والتربوية.

