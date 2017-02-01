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أكثر من 7 آلاف تغريدة فخرًا واعتزازًا بما قدمه لدينه ووطنه

"تويتر" يضج بالتهنئة بشهادة وكيل رقيب "ثامر الذيابي"

ضجَّ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتهنئة بشهادة وكيل رقيب "ثامر مسحل سلطان الذيابي"؛ إذ أطلق مغردون وسم #الشهيد_البطل_ثامر_الذيابي، وافتخروا باستشهاده دفاعًا عن دينه ووطنه، سائلين الله أن يُنزله في عداد الشهداء، وأن يتقبله.



كما تضمن الوسم، الذي بلغ عدد تغريداته أكثر من سبعة آلاف تغريدة، الفخر والاعتزاز بما قدمه الشهيد من حرصه على مشاركة زملائه رجال الأمن للذود عن الوطن.



وقال "ابن عويد" في تغريدة: "استُشهد دفاعًا عن دينه ووطنه. أسأل الله أن يغفر لك يا بطل، وجميع أبطالنا، وأن يتقبلكم في الشهداء".



وغرَّد المهندس خالد العفيش: "‏رحمك الله، ستبقى نجمًا من نجوم تتلألأ في سماء الوطن دفاعًا عن الدين والوطن.. وسيذكركم إخوتكم ما تذكروا هذه الأحداث".



وكتب مشاري الذيابي في تغريدة #الشهيد_البطل_ثامر_الذيابي: "رحل ‏مدافعًا عن الدين والعقيدة والوطن.. ‏رحل وذكره باقٍ بين الذين عرفوه.. ‏بالصمود والثبات في ميادين الشرف".

