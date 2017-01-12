"تفجير قندهار" الإرهابي.. "الهاجري": متضامنون مع الإمارات وتعازينا لأسر الشهداء

أكد مساندة الشباب العربي وقال: عمل إجرامي نفّذته فئة ضالة خبيثة لا صلة لها بالإسلام

أدان سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، محمد بن عايض الهاجري، الهجومَ الإرهابي التي وقع، أمس الأول الثلاثاء، في مقر محافظة إقليم قندهار، وأدى إلى استشهاد خمسة من الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ وذلك أثناء قيامهم بمهمة إنسانية وتعليمية وتنموية في أفغانستان في إطار الدعم الذي تُقدمه الإمارات لعملية بناء الدولة الأفغانية وتحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية لأبناء الشعب الأفغاني.

وأضاف: "العمل الإجرامي نفّذته فئة ضالة وخبيثة لا صلة لها بالقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية"؛ موضحاً: "هذا العمل الإجرامي هدفه إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من الدول واستخدام الشباب لتحقيق أهدافه السياسية الخبيثة".

وأكد "الهاجري" وقوف الشباب العربي مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا الحادث المؤلم؛ مطالباً بتكثيف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، ورافعاً أحرّ التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً ولأسر الضحايا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم لخدمة العمل الإنساني؛ داعياً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

واختتم: "يجب علينا جميعاً كشباب أن نتكاتف ونتعاون في محاربة هذه الفئات الضالة والأفكار المنحرفة بكافة أنواعها وأساليبها، وأن نتحلى بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى السلام والتسامح مع نبذ التعصب والتطرف بمختلف أشكاله".