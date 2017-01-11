تفاصيل جديدة عن جريمة الطائف.. الضحية "أجنبية" ولديها 3 أطفال

الجهات الأمنية تكتشف آثار النحر والطعنات على جسد الزوجة

توصلت "سبق" إلى معلومات عن جريمة مقتل زوجة على يد زوجها، والتي استفاق عليها أهالي "الطائف" اليوم الأربعاء، حيث تبين أن الزوجين يبلغان من العمر 38 عاماً ، ولديهما ثلاثة من الأطفال "بنتان وولد".



وأشارت مصادر إلى احتمال أن الزوج وهو "مواطن" قد بادر بتنفيذ جريمته في زوجته وهي "أجنبية" منذُ ساعات الصباح الأولى ، وتركها حتى قرر إبلاغ العمليات الأمنية في حوالي التاسعة صباحاً، حيث ذكر أن بينه وزوجته سوء تفاهم ، طالباً منهم الحضور فوراً.

وقالت المصادر: "بالفعل باشرت دوريات الأمن بالطائف ، وأثناء دخول رجالها المنزل الذي شهد الواقعة ، واجههُم الزوج وهو مُلطخ بالدماء ، وقال: "قتلت زوجتي" ، حيث كانَ في حالة غير طبيعية رُبما ناتجة عن أن يكون مريضا نفسيا، وهذا ما ستؤكده التحقيقات، والمتابعات الأمنية ، والإجراءات المُتخذة".

وأضافت: "كشف رجال الأمن المُباشرون للحالة على الزوجة التي تلطخت بدمائها داخل المنزل ، بعد أن سددَ لها الزوج عدة طعنات ، حيث حاول أولاً نحرها وتبين ذلك من الآثار على رقبتها، ثُمَ سدد لها ثلاث طعنات في اليد ، وطعنتين في الصدر، بخلاف الطعنات الأخرى التي طالت جسدها".

وأردفت المصادر: "تم نقل جُثة الزوجة من موقع الجريمة ، وتقرر التحفظ أمنياً على الزوج القاتل وتوقيفه لدى الشرطة ، لحين استكمال إجراءات القضية وفق النظام".