"تعليم ينبع" يعلن توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الاختبارات

350 مشرفًا ومشرفة يقومون بجولات للوقوف على القاعات

هيأت إدارة تعليم ينبع الميدان التربوي لاستقبال اختبارات منتصف العام الدراسي للفصل الأول التي تنطلق الأحد القادم في 224 مدرسة تمثل المدارس الحكومية ومدارس ينبع الصناعية، والمدارس الأهلية ومدارس تعليم الكبار والكبيرات.

وسخّرت الإدارة كافة إمكاناتها لتهيئة الجو المناسب لجميع الطلاب وتمكينهم من أداء اختباراتهم في جو يسوده الهدوء، لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الطلاب والطالبات في أداء اختباراتهم وانهت جميع المدارس إعداد اللجان الداخلية للقيام بأعمال الرصد والتصحيح والمراجعة في كل مدرسة وتهيئة الأجواء الملائمة لهم .

وأكد مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي أنه خطة الإدارة في تهيئة الميدان التربوي، تتضمن تنظيم زيارات ميدانية خلال الفترة المقبلة للاختبارات يقودها المساعدان للشؤون التعليمية بنين وبنات في فريق عمل يضم رؤساء الأقسام و350 مشرفًا ومشرفة، ضمن جولات للوقوف على قاعات الامتحانات ومتابعة سير الاختبارات.

وأضاف "العقيبي" أن ما يزيد عن 37 ألف طالب وطالبة سيؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمحافظة ينبع ومراكزها، موضحا أن عددًا من طلاب المنازل موزعون على المراحل الثلاث سيؤدون الاختبارات مع الطلاب في قاعات مستقلة.

وأردف اختبارات المدارس الليلية ستكون بعد صلاة العصر مباشرة وبمتابعة عدد من المشرفين، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على أن يكون العمل أكثر تركيزاً على عملية التقويم.

وشدد "العقيبي" على القيادات المدرسية بضرورة توفير المناخ المناسب والمريح للطلاب والطالبات ، ودعا إلى تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات لأداء الاختبارات وعمل جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة واعتماد خطة للإشراف اليومي لمتابعة الطلاب والطالبات في المدارس, وعدم السماح لهم بالخروج من مدارسهم ما بين فترتي الاختبارات اليومية, ومراقبتهم وتقديم الرعاية النفسية والإرشادية من قبل المرشدين والمرشدات قبل وأثناء الاختبارات.

وأفاد مدير التعليم بأن إدارة الصحة المدرسية تقوم بتقديم الرعاية الطبية الميدانية للطلاب والطالبات من خلال توزيع أطباء وطبيبات الوحدات الصحية على المدارس للإشراف الطبي على الحالة الصحية للطلاب والطالبات.

وحثّ أولياء أمور الطلاب والطالبات على التعاون مع إدارات المدارس والالتزام بمواعيد العودة إلى مدارس أبنائهم وبناتهم بعد انتهائهم من أداء الاختبارات .