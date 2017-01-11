"تعليم الرياض" تؤكّد فتح المقاصف طيلة فترة الاختبارات

شدّدت على توفير المشروبات الساخنة وتطبيق الاشتراطات

أكدّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على جميع المدارس، صيانة الثلاجات والمقاصف والمكيفات داخلها وتطبيق الاشتراطات الصحيّة.

ووجّه المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور عبدالله بن محمد المانع؛ بتأمين أغذية وعصائر ومياه كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من "الجلوتين" لمرضى حساسية القمح، إضافة إلى توفير المشروبات الساخنة للمرحلة الثانوية، وفتح المقاصف طيلة أيام الاختبارات.

وشدّد "المانع"؛ على مطابقة أسعار الأغذية للسوق، وكفاية عدد البائعين في المقاصف المدرسية، وأهمية الإعداد الجيّد لأعمال التغذية المدرسية.