"تعليم الرياض": الانتهاء من توزيع المقررات للفصل الثاني بنسبة "٩٩,٥٪"

​"لجنة المقررات": 4 نقاط للمحافظة على وزن مثالي للحقيبة المدرسية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اكتمال توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق الأحد المقبل 8 الشهر الحالي.

وكتب حساب لجنة ضبط احتياج المقررات الدراسية بالإدارة على "تويتر" قائلًا: "تم ولله الحمد الانتهاء من توزيع المقررات للفصل الدراسي الثاني بنسبة "٩٩,٥٪"؛ حيث بلغ عدد المدارس "٢٩٨٢" مدرسة ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي".

من جهة أخرى، دعت لجنة المقررات الدراسية بـ"تعليم الرياض" أولياء الأمور والمعلمين إلى اتباع أربع نقاط من أجل المحافظة على وزن مثالي للحقيبة المدرسية، وهي: تسليم الطلاب الكتب والجدول الدراسي معًا في أول يوم بالفصل الدراسي، وتفعيل كتاب النشاط داخل الصف، والتقليل من استخدام الكراسات ثقيلة الوزن، وعدم تكليف الطلاب بإضافة أوراق خارجية إلى الكتاب؛ حتى لا يتضخم حجمه.