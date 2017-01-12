"تعليم الدواسر" عن فيديو "يتيم مدرسة السليل": صحيح وسيداوم الفصل الثاني

قال: عدم قبوله نظراً لإمكانيات مبنى المدرسة الحكومي وسعة الفصول

أكد تعليم وادي الدواسر بخصوص فيديو عدم قبول يتيم مدرسة السليل، أنه صحيح وتم التفاهم مع ولي أمره، وسوف يداوم في مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بداية الفصل الثاني.

وتفصيلاً، كشفت إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر، حقيقة الفيديو المتداول الذي يتحدث موثّقه عن رفض مدير مدرسة بمحافظة السليل، قبول طالب يشار إلى أنه يتيم من "الأم"، ووالده يعمل خارج المنطقة ويجاور منزله مدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص، التي يرغب في الدراسة بها بدلاً من الدراسة بالمدرسة التي يدرس بها حالياً والتي أرهقته وتسببت في تغيبه عن الدراسة؛ بحسب ما ذُكر بالفيديو.

وأوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر لـ"سبق"، أن قبول الطلاب في المدارس التابعة للإدارة يحمل طابع الاهتمام، وحفظ للقيمة النظامية؛ باعتبارها تقوم على فكر يضمن لهم تحقيق الأهداف المأمولة، ورؤية تحدد لها مقصدها وهدفها التعليمي والتربوي.

وقال: إن إدارته تابعت بكل اهتمام ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"تويتر" حول عدم قبول الطالب محمد بن ناصر الدوسري في مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية.

وأكد أنه بعد التواصل مع قائد المدرسة، تأكد صحة ما تمت الإشارة إليه من عدم قبول الطالب المذكور نظراً لإمكانيات مبنى المدرسة الحكومي (الريفي) الذي لا يتسع الفصل الواحد منه لأكثر من 20 طالباً، وأعداد طلابها الذي يفوق 250 طالباً؛ لا سيما وأنها في منطقة تتركز فيها الكثافة السكانية.

وأضاف تم التفاهم مع ولي أمر الطالب ومكتب التعليم في محافظة السليل (مسبقاً) بأنه سيتم قبول الطالب -إن شاء الله تعالى- في المدرسة التي يطلبها مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام 1437- 1438هـ؛ تقديراً لظروفه.

وأردف: إدارة المدرسة أشارت إلى أن الطالب مقيد حالياً في مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية، والتي لا تبعد عن مدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص سوى كيلو متر واحد فقط.