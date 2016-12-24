تعرف على التغييرات المُحتملة على فواتير الكهرباء في عام 2017

نشر حساب "رؤية السعودية 2030" ، إنفوغرافيك يُبين التكلفة الجديدة للكهرباء والمتوقع تطبيقها خلال الأشهر المقبلة من عام 2017 ، والتي يسبقها دعم المواطنين عبر حساب المواطن.

واستعرض الحساب مثالاً توضيحياً للتغيرات المُحتملة في نفقات الأسرة بعد ربط الكهرباء بالسعر المرجعي بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

ونشر الحساب أرقاما توضيحية للفاتورة الافتراضية قبل التعديل واُخرى بعد التعديل، حيث سترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك الكهرباء بقيمة 100 ريال شهريا حالياً الى 380 ريالا ، فيما ترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك حاليا الكهرباء بقيمة 200 ريال الى 570 ريالاً.

وترتفع قيمة فاتورة من يدفع حاليا 400 ريال الى 855 ريالاً وفاتورة 600 ريال الى 1045 ريالاً.

يشار إلى أنه وقبل تعديل أسعار الكهرباء والطاقة سيتم البدء في صرف الدعم للمواطنين؛ حيث تقرر أن يتم احتساب البدل بناء على الأثر المباشر وغير المباشر لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وبناء على الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.

ويستند صرف البدل للأسر على مبدأ العدالة؛ لذا ستكون قيمة البدل غير ثابتة؛ حيث ستتم مراجعة قيمة البدل بشكل دوري لتعكس التغييرات في أسعار الطاقة أو أي إصلاحات أخرى قد تؤدي إلى زيادة العبء على الأسر؛ حيث ترتفع قيمة البدل كلما ارتفعت الأسعار.

ووفقاً للضوابط سيتم تحديد قيمة البدل الأساسي حسب حجم الأسرة؛ حيث كلما زاد حجم الأسرة زادت قيمة البدل، وستقوم الحكومة بتحديد زيادة تكاليف الاستهلاك الرشيد من منتجات الطاقة والسلع الضرورية للفرد الواحد من الأسر المستحقة "للتوضيح: شخص واحد يعيش بشكل منفرد"، ومن ثم سيزداد هذا المبلغ على النحو الملائم كلما زاد عدد أفراد الأسرة.

وحددت قيمة الاستحقاق عبر آلية تضمن صرف البدل لذوي الدخل المنخفض والمحدود بالكامل مقابل الإصلاحات التي تم إجراؤها، وتتناقص قيمة البدل كلما ارتقت الحالة المادية للأسرة، فيتم صرف البدل للأسر السعودية متوسطة الدخل جزئياً فقط ولن تتم تغطية الأسر ذات الدخل المرتفع.

الجدير بالذكر أنه ووفقاً للمثال التوضيحي سيشمل الدعم من رواتبهم تصل إلى "20159" ريالاً فما دون، فيما كشف المثال أن البدل يزيد تلقائياً كلما ارتفعت الأعباء المالية خلال السنوات القادمة.

وتبلغ أكبر قيمة للبدل لمن رواتبهم من صفر إلى "8699" ريالاً، وتقل قيمة البدل بشكل تدريجي مع الشريحة التي تليها وهي الشريحة الثانية لمن رواتبهم "8700" إلى "11999" ريالاً، ثم الشريحة الثالثة من "12000" إلى "15299"، والشريحة الرابعة والأخيرة المستحقة للبدل التي تتراوح رواتبها بين "15300" إلى "20159"، فيما خصصت الشريحة الخامسة لمن تزيد رواتبهم على "20160" ريالاً، والذين لا يشملهم الدعم.