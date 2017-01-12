تَعَرّف على أفضل المنتجات التي تم عرضها في "CES 2017"

"أسوس زين فون إيه آر" حصل على لقب أفضل هاتف ذكي

نشر موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، تقريراً عن اختياراته واختيارات القراء حول أفضل المنتجات التقنية المعروضة في معرض المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية "CES 2017"، الذي أقيم بولاية لاس فيجاس الأمريكية.

ووضع الموقع تصنيفات عديدة لأفضل المنتجات، وسنستعرضها في التقرير التالي:

أفضل عرض- أفضل تليفزيون

إل جي دبليو 7 سيجنتشر

غالباً ما يكون معرض "CES" فرصة جيدة لعرض كافة أنواع التليفزيونات الحديثة؛ ولكنها في المعظم تكون غير عملية للبيت المعاصر؛ ولكن شركة "إل جي" غيّرت المعادلة بعرضها تلفازاً يقدم تقنيات حديثة جداً، وفي نفس الوقت صالح للاستخدام الفوري في البيت المعاصر.

ويتميز الجيل الجديد من تليفزيونات "إل جي" بسُمكه الرفيع للغاية، الذي لا يتجاوز الـ2.57 ميلليمتر؛ علاوة على دعمه بـ4 أنواع من العوازل ومكبرات صوت دولبي مدمجة في الشاشة؛ مما يجعله عملياً جداً في الاستخدام والنقل.

ولكن برغم ذلك لا يزال سعره الباهظ هو الأزمة الوحيدة المتعلقة به؛ خاصة وأن تقارير أشارت إلى أن سعره قد يبدأ من 10 آلاف دولار أمريكي، وسيتم طرحه رسمياً في الأسواق خلال شهر مارس المقبل.

اختيارات الجمهور

نفيديا شيلد 2017

دوماً ما يبحث الجمهور عن الإثارة؛ لذلك قدّمت لهم شركة "نفيديا" الأمريكية الحلّ الأبرز في هذا الشأن عن طريق طرح نسختها الحديثة من منصة الألعاب "نفيديا شيلد"، وهي عبارة عن وحدة تحكّم منقحة، وتم دمج مساعد "جوجل" الذكي فيها لتشغيل مجموعة مميزة من الألعاب بجودة ودقة ليس لها مثيل.

أفضل هاتف ذكي

أسوس زين فون إيه آر

سجّلت شركة "أسوس" هدفاً مبكراً بعرضها هاتفها الجديد "زين فون إيه آر" في معرض "CES"، ولم تنتظر لشهر فبراير، في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة للكشف عنه؛ حيث حاز الهاتف على شعبية كبيرة، قد لا يجدها حالَ عرضه في برشلونة؛ حيث تنتظر معظم الشركات الكبرى لعرض هواتفها فيه.

ويتمتع الهاتف الجديد بتقنية "تانجو" المدعومة من شركة "جوجل" الأمريكية التي تدعم تقنيات الواقع الافتراضي المعزز.

ويتميز "زين فون إيه آر" بشاشة بقياس 5.7 بوصة بدقة 2560×1440 بيكسل من نوع سوبر أموليد، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وكاميرا تتميز بالعمق والحركة بدقة 23 ميجابيكسل، ومعالج قوي من نوع "سنابدراجون 821".

أفضل حاسب محمول

ديل إكس بي إس 13 الهجين

تستمر شركة "ديل" في عرض المزيد من الحاسبات المحمولة الهجينة، التي تجمع في عملها ما بين الحاسب المحمول "لابتوب" والحاسب اللوحي "تابلت"؛ حيث قدّمت حاسباً ذا عمود فقري يمكن طيه بالكامل ليتحول الحاسب إلى جهاز لوحي؛ علاوة على أنه تم دعمه تقنياً؛ بحيث يعمل على نظاميْ تشغيل، مع وجود إمكانية زيادة إمكانيات الجهاز بسهولة، وإضافة المزيد من الإكسسوارات؛ لذلك حصل الحاسب على اللقب؛ بسبب مرونة الشركة فيما يخص تجهيز حاسبها الجديد.

أفضل حاسب مكتبي

إتش بي إنفي 34

حصل جهاز "إتش بي" الجديد على اللقب؛ بسبب إمكانياته المذهلة؛ بدءاً من شاشته المنحنية ذات 34 بوصة بدقة عرض 3440×1440 بيكسل، والمدعوم بمواصفات مذهلة قابلة للتبديل والزيادة، وكاميرا ويب مدمجة بجهاز ذي قدرات عالية في التصوير وبزاوية واسعة جداً.

أفضل منتجات اللياقة

قميص بولار الذكي

يمكنك ارتداء القميص الذكي الجديد في اجتماعك المقبل أو خلال عشائك أو خلال تدريباتك الرياضة؛ لأنه يتميز بأنه مريح للغاية، ويقدم المزيد من النصائح حول حالتك الصحية والبدنية دون أن يُشعرك بأي توتر أو قلق.

أفضل تطبيق أو برمجية

أمازون أليكسا

تَخَطّت شعبية مساعد أمازون الجديد "أليكسا" كل التوقعات؛ حتى إن تقارير عديدة أشارت إلى أنها تفوّقت على عدد كبير من المساعدات الذكية الأخرى، مثل "سيري" من أبل و"كورتانا" من مايكروسوفت و"جوجل أسيستانت" من جوجل.

ويربط "أليكسا" كافة أرجاء المنزل مع بعضها من سيارتك حتى الثلاجة، ويجعلك متحكماً في كل العمليات داخل المنزل، ولا تحتاج سوى أن تعطي أوامرك لها لتعمل أو تنفذ أوامرك؛ حتى لو كنت خارج الغرفة.