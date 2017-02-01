تعرض آلية لشركة مقاولات لإطلاق نار في "مسورة العوامية"

احترقت أثناء مباشرتها مهمة إزالة منزل بعدما أخلاه الملاك

احترقت آلية تابعة لشركة مقاولات تباشر عملها في إزالة أحد المنازل في حي المسورة بالعوامية، جراء إطلاق النار عليها صباح اليوم.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ"سبق": "تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغاً في الساعة 8:30 صباحاً يفيد بتعرض آلية تابعة لشركة مقاولات لإطلاق نار وذلك أثناء مباشرتها إزالة أحد المنازل التي أخلاها ملاكها بحي المسورة ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، ما نتج عنه احتراق الآلية دون أن يتعرض أي من العمال أو المارة لأذى".

 

وأضاف: "باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لكشف ملابساتها ومن يقف وراءها".

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01 فبراير 2017 - 4 جمادى الأول 1438 05:28 PM

احترقت أثناء مباشرتها مهمة إزالة منزل بعدما أخلاه الملاك

تعرض آلية لشركة مقاولات لإطلاق نار في "مسورة العوامية"

صحيفة سبق الإلكترونية

القطيف

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احترقت آلية تابعة لشركة مقاولات تباشر عملها في إزالة أحد المنازل في حي المسورة بالعوامية، جراء إطلاق النار عليها صباح اليوم.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ"سبق": "تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغاً في الساعة 8:30 صباحاً يفيد بتعرض آلية تابعة لشركة مقاولات لإطلاق نار وذلك أثناء مباشرتها إزالة أحد المنازل التي أخلاها ملاكها بحي المسورة ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، ما نتج عنه احتراق الآلية دون أن يتعرض أي من العمال أو المارة لأذى".

 

وأضاف: "باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لكشف ملابساتها ومن يقف وراءها".

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