تعاون بين "التجارة" و"الأمن" يطيح بأحد مصادر التوصيلات المغشوشة بجدة

بعد تتبُّع كميات مضبوطة في بريدة وأسواق أخرى

نجح تعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والبحث الجنائي في شرطة محافظة جدة في الإطاحة بمسؤولَيْن اثنَيْن عن ترويج التوصيلات الكهربائية المغشوشة، عقب عملية تتبُّع قادتها "التجارة" لمصادر تلك التوصيلات المغشوشة التي ضُبطت أولاً قبل نحو يومَيْن في بريدة، وتبيَّن تسرُّبها لأسواق بمناطق أخرى.



وتفصيلاً، كانت وزارة التجارة قد ضبطت أفياشًا وتوصيلات كهربائية مخالفة لنظام المواصفات والمقاييس ونظام مكافحة الغش التجاري في بريدة؛ وقامت بتتبُّع تلك الضبطيات؛ ووقفت فِرقة من فرع الوزارة بجدة اليوم على معرض للإنارة في حي البلد (سوق الجنوبية)، وتبيّن خلال الجولة وجود مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر التجاري ومخالفة نظام السجل التجاري ومخالفة نظام الأسماء التجارية.



ووفقًا للمعلومات تم ضبط مخالفات عدة، أبرزها مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري؛ كون المعرض يقوم بإدارته وافد يمني. كما تبيّن قيام الوافد بالتوقيع على عقود الإيجار للمعرض.



واتضح خلال التفتيش أن صاحب المؤسسة الأصلي غير موجود بمحافظة جدة، ويوجد بمدينة الرياض. فيما تبيّن أن المستودع يديره وافد آخر من الجنسية اليمنية.



وضبطت الفِرق عقودًا وكشوفات لحسابات بنكية وسندات صرف وسندات قبض ومطبوعات مختومة لدى الوافد.



وأسفرت الجولة عن ضبط وحجز 2612 فيشًا كهربائيًّا مخالفًا للمواصفات والمقاييس، وضبط وحجز عدد 133 توصيلة كهربائية مخالفة، وضبط وحجز 112 تحويلة من ثنائي إلى ثلاثي مخالفة. وسحبت الفِرق عينات لإحالتها للفحص المخبري.



كما ضبطت الفرق مخالفًا لنظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.



من جهتها، ألقت إدارة البحث الجنائي بجدة القبض على الوافدَين، وتم سماع أقوالهما، كما جرى إبلاغ الجهات المختصة لإدراج اسمَي المقبوض عليهما بقائمة المنع من السفر حتى استكمال الإجراءات اللازمة.

