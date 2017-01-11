"تشاليح ينبع" تشتكي غياب الخدمات البلدية وتجاهل الجهات المختصة

الطرق ترابية بدون سفلتة ولا مياه أو كهرباء.. ووعود المحافظة هباء

شكا أصحاب محلات تشليح السيارات بمحافظة ينبع، من نقص الخدمات داخل التشليح، أهمها سفلتة الطريق المؤدي إليهم والكهرباء، لافتين إلى أن شكاواهم للجهات المختصة لم تحرك ساكناً.

وقال عدد من أصحاب محلات التشليح لـ"سبق": إن الموقع الحالي لا يخدم المحافظة؛ لبُعده؛ حيث يقع بطريق ينبع النخل، مع عدم توفر الخدمات البلدية والكهرباء، مشيرين إلى أن الطريق المؤدي إلى التشاليح وعر جداً.

وأضافوا: نعاني من غياب الخدمات البلدية، وكل الأبواب التي طرقناها لكي نظفر بخدمة الأسفلت والكهرباء والإنارة، وبعض الخدمات الأخرى، دون جدوى، مبدين استياءهم من عدم وفاء المحافظة بوعودها التي قطعتها منذ نقل التشاليح بتوفير الماء والكهرباء والإنارة والأسفلت وبعض الخدمات الأخرى.