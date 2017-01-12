تزامناً مع حلول موعد الاختبارات ..شرطة تبوك تعتمد خطتها الأمنية

لمتابعة سيرها من خلال تسهيل الحركة المرورية وما يصاحبها من ظواهر

اعتمد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي اليوم الخطة الأمنية الخاصة بموسم الاختبارات التي سيتم تنفيذها من قبل الدوريات الأمنية والمرور والبحث الجنائي المهمات والواجبات وذلك لمتابعة سير الاختبارات والتي ستبدأ الأحد المقبل من خلال تسهيل الحركة المرورية ومراقبة الحالة الأمنية وما يصاحب هذه الاختبارات من ظواهر والعمل بذلك من قبل كافة المحافظات والمراكز بالمنطقة.

5

12 يناير 2017 - 14 ربيع الآخر 1438 03:21 PM

لمتابعة سيرها من خلال تسهيل الحركة المرورية وما يصاحبها من ظواهر

تزامناً مع حلول موعد الاختبارات ..شرطة تبوك تعتمد خطتها الأمنية

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

2 2,631

اعتمد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي اليوم الخطة الأمنية الخاصة بموسم الاختبارات التي سيتم تنفيذها من قبل الدوريات الأمنية والمرور والبحث الجنائي المهمات والواجبات وذلك لمتابعة سير الاختبارات والتي ستبدأ الأحد المقبل من خلال تسهيل الحركة المرورية ومراقبة الحالة الأمنية وما يصاحب هذه الاختبارات من ظواهر والعمل بذلك من قبل كافة المحافظات والمراكز بالمنطقة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017