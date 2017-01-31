ترقية متحدث الجوازات إلى رتبة "مقدم"

صدر المرسوم الملكي الكريم، بترقية المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، الرائد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، إلى رتبة "مـقـدم".

وعبّر "الشلهوب" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

"سبق" تُهنئ "الشلهوب"، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.