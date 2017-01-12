ترقية عدد من ضباط دوريات الأمن بالطائف

قلد مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف، المقدم عبد ربه بن عبدالرزاق العتيبي بمكتبه كلاً من: الرائد سعيد بن عبدالله الغامدي، والرائد كمال محمد الثمالي، والنقيب سعود شباب السبيعي، والملازم أول محمد بن جهز العتيبي، والملازم أول ماجد بن عبدالله الخماش، من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وقد هنأ المقدم العتيبي المترقين، ونقل لهم تحيات وتبريكات اللواء مظلي صالح بن عبدالله الصالح مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن.

كما عبر المترقون عن شكرهم وامتنانهم للثقة الملكية الغالية، مؤكدين أنها ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن .