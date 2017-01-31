"ترامب" يُعيّن قائماً جديداً بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توماس هومان قائماً جديداً بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك.

وذكر بيان لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن "هومان" قاد في منصبه السابق كمساعد للمدير التنفيذى للوكالة لشؤون عمليات الترحيل، جهود الوكالة لتحديد هوية وإلقاء القبض واحتجاز وترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، ومن بينهم من يمثلون خطراً على الأمن القومي أو السلامة العامة.