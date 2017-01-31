"ترامب" يُعيّن قائماً جديداً بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توماس هومان قائماً جديداً بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك.
وذكر بيان لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن "هومان" قاد في منصبه السابق كمساعد للمدير التنفيذى للوكالة لشؤون عمليات الترحيل، جهود الوكالة لتحديد هوية وإلقاء القبض واحتجاز وترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، ومن بينهم من يمثلون خطراً على الأمن القومي أو السلامة العامة.تحدياً لحظر "ترامب".. جامعة أمريكية تُخفي بيانات طلابها المسلمين السودان.. استدعاء القائم بالأعمال في سفارة أمريكا اعتراضاً على قرار الرئيس "ترامب" اليمن.. سقوط أول جندي أمريكي في عهد الرئيس ترامب وإصابة 3 آخرين مؤسس "أوبر" يناقش مع ترامب قرار منع المهاجرين.. الجمعة ترامب: سنعيد إصدار التأشيرات بعد 3 أشهر لندن.. عريضة جماهيرية مليونية تُطالب بإلغاء زيارة ترامب إلى بريطانيا الأمم المتحدة: مرسوم "ترامب" غير قانوني
عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توماس هومان قائماً جديداً بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك.
وذكر بيان لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن "هومان" قاد في منصبه السابق كمساعد للمدير التنفيذى للوكالة لشؤون عمليات الترحيل، جهود الوكالة لتحديد هوية وإلقاء القبض واحتجاز وترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، ومن بينهم من يمثلون خطراً على الأمن القومي أو السلامة العامة.