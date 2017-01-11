"ترامب" يتهم وسائل الإعلام بنشر معلومات مغلوطة عن إدارته

قال: لا ينبغي لوكالة الاستخبارات الأمريكية نشر تقارير سرية

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن عددا من وسائل الإعلام تتداول معلومات مغلوطة بشأن الإدارة الجديدة للبلاد. وفقا لما أوردته "اليوم السابع"

 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن هناك خططا لإقامة مصانع بمليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة، مضيفا أنه لا ينبغي على وكالة الاستخبارات الأمريكية أن تنشر تقارير سرية.

 

وأضاف أن الإدارة الجديدة ستعمل على تشغيل الشركات المتوقفة في عدد من الولايات فور تسلم السلطة، وأن الإدارة الجديدة ستعمل مع جنرالات الجيش على تطوير برامج التسليح الخاصة بالطيران في الجيش الأمريكي.

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11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438 07:53 PM

قال: لا ينبغي لوكالة الاستخبارات الأمريكية نشر تقارير سرية

"ترامب" يتهم وسائل الإعلام بنشر معلومات مغلوطة عن إدارته

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن عددا من وسائل الإعلام تتداول معلومات مغلوطة بشأن الإدارة الجديدة للبلاد. وفقا لما أوردته "اليوم السابع"

 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن هناك خططا لإقامة مصانع بمليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة، مضيفا أنه لا ينبغي على وكالة الاستخبارات الأمريكية أن تنشر تقارير سرية.

 

وأضاف أن الإدارة الجديدة ستعمل على تشغيل الشركات المتوقفة في عدد من الولايات فور تسلم السلطة، وأن الإدارة الجديدة ستعمل مع جنرالات الجيش على تطوير برامج التسليح الخاصة بالطيران في الجيش الأمريكي.

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