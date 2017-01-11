"تراحم مكة" تحتفي بتخرج 16 فتاة من دورة "فن المكياج"

استغرقت 5 ساعات تدريبية يومية على مدى 8 أسابيع

احتفت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة"، بتخرج 16 سيدة من الأسر المنتسبة للجنة، اجتزن دورة "فن المكياج" لتجميل العرائس والعناية بالبشرة والشعر، عُقدت بتنظيم وإشراف "تراحم مكة"، بمقر مركز التجميل المُعَدّ لذلك بمقر اللجنة في مكة المكرمة.

وأوضحت مديرة القسم النسائي في لجنة "تراحم مكة" المشرفة على الدورة رشا الأحمدي، أن الدورة استغرقت 5 ساعات تدريبية يومية على مدى 8 أسابيع، مع خبيرات التجميل، وتضمنت تدريبات تطبيقية ونظرية، وفتحت خبيرات التجميل المجالَ للمتدربات بطرح الأسئلة والاستفسارات عن أنواع المساحيق، ومدى ملاءمتها لنوعيات البشرة وكيفية إخفاء العيوب، وإظهار ملامح الجمال لكل وجه، كما قدّمت خبيرة التجميل الكثير من النصائح والتفاصيل عن أنواع المكياج الصباحي والمسائي ومكياج المرأة العصرية.

من جهته أكد رئيس لجنة "تراحم مكة" يحيى الكناني، أن اللجنة دأبت على تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية في مختلف المجالات التي تحقق رغبات المنتسبين للجنة، وتتوافق مع إمكانيات الشباب والفتيات بما يتوافق مع استراتيجية اللجنة ويحقق أهدافها التي تضمن الاستثمار الأمثل لتلك القدرات الشابة الطموحة من خلال تلك البرامج المخططة والمدروسة؛ للحصول على منجز مؤثر وكفاءة يُعتمد عليها في التوظيف المستقبلي لهم ويدعم متطلبات سوق العمل الكمية والنوعية.

وأضاف "الكناني" أن دورة التجميل والعناية بالبشرة وبمتابعة من اللجنة مكّنت عدداً من السيدات المتفوقات في هذا المجال من التوظيف المباشر في عدد من الصالونات النسائية.