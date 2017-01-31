"تخصصي تبوك" ينجح في استئصال أورام برحم سيدة شابة

معاناتها استمرت لعامين وأملها في الإنجاب تجدد

تمكن فريق الجراحة النسائية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من استئصال ورمين من رحم سيدة (آنسة) تبلغ من العمر ٣٢ عاماً.

ووفقاً للفريق الطبي المكون من :"الاستشاري الدكتور أحمد الزعبي والدكتورة طاهرين والدكتور أكرم"، فقد امتدت معاناة السيدة مع الورم لما يزيد عن عامين، حيث كان يضغط على الأحشاء الداخلية، ويبلغ حجم الأول ما يزيد عن ٣٠ سم والثاني بحجم ٢٠سم ، وأبدت السيدة حرصها للمحافظة على قدرتها الإنجابية كونها لم يسبق أن أنجبت.

وتمكن الفريق الجراحي من المحافظة على الرحم والتقليل من النزف الجراحي بما هو أقل من ١٥٠ مل، بفضل الإمكانات الطبية والأجهزة الجراحية المتطورة المتوفرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.