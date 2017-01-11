تحديث من "فيس بوك"، يمنع تكرار كتابة المنشور أكثر من مرة

تخطط للاستفادة مالياً من خدمة الفيديوهات التابعة لها

أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحديثاً جديداً يمنع المستخدمين من نشر نفس "البوست" أكثر من مرة على حسابهم الشخصي، فيما لم توضح فيس بوك سبب إطلاق هذا التحديث. وفقا لـ "اليوم السابع".

ووفقا للتطبيق فعند محاولة المستخدم نشر منشور جديد مطابق تماما لآخر شيء كتبه سيجد أنه غير قادر على ذلك، وستظهر له رسالة تقول "تحديث الحالة هذا مماثل تمامًا للتحديث الأخير الذي نشرته، جرّب نشر تحديث مختلف أو احذف التحديث السابق".



ويأتي هذا التحديث لحماية المستخدمين من تكرار المنشورات التي يقومون بنشرها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خاصة في حالة شبكات الإنترنت الضعيفة التي تجعل من الصعب على المستخدم التأكد من نشر هذا المنشور أم لا.

على جانب آخر كشفت تقارير حديثة أن فيس بوك تخطط للاستفادة ماليا من خدمة الفيديوهات التابعة لها، وذلك بعدما كشفت بعض المصادر أن الشبكة الاجتماعية ستبدأ اختبار إضافة الإعلانات في منتصف مقاطع الفيديو خلال الفترة المقبلة.

