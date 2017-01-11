تبوك تتفاعل مع طفلة بنغلادشية فقدت عينها.. هذه قصتها

قدِمت مع والدتها بتأشيرة زيارة لأداء العمرة فكانت الفاجعة

تفاعَلَ أهالي تبوك مع حادثة تَعَرّضت لها ابنة وافد من الجنسية البنغلادشية، فقدت إحدى عينيها أثناء لعبها في شقة والدها العامل في إحدى الشركات المتعاقدة مع قطاع حكومي إلى جانب عمله كخادم مسجد بحي العليا بمدينة تبوك منذ خمس سنوات.

وتعود تفاصيل حادثة الطفلة البنغلادشية، حين قدمت مع والدتها وشقيقاتها على تأشيرة زيارة لأداء العمرة والبقاء عدة أيام، وبعد وصولها للسعودية سقطت أثناء لعبها بالمنزل، واصطدمت بمسمار في باب غرفة أتلف عينها اليمنى بالكامل، ونُقلت على إثر ذلك إلى مستشفى الملك خالد المدني الذي تفاعَلَ مع الحالة، وقام بإجراء إسعافات لها، وتَبَيّن بأن عينها فاقدة للنظر مما تَطَلّب تدخّل استشاري عيون لعلاجها؛ وهو الأمر الذي يصعب على والدها لمحدودية دخله.

وذكر مشرف فريق تطوعي تبوك مفلح آل قشيم لـ"سبق" أن أحد الأطباء السعوديين بالمنطقة وهو الدكتور فهد العنزي تفاعَلَ مع حالة الطفلة، وقام بإجراء عملية لها بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة ومستشفى الملك خالد.

وأشار "إلى أن -الطبيب العنزي- تَبَرّع بتركيب عين تجميلية لها على نفقته الخاصة؛ وذلك بعد استقرار حالتها؛ مقدماً شكره لكل من تفاعل مع حالة الطفلة، ولفت إلى أن عدداً من أهالي المنطقة قدّموا للطفلة عدداً من الهدايا، كما ازدحمت غرفتها المنومة فيها بالزوار.