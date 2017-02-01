"بي بي سي" عن "الفالح": لأمريكا الحق في ضمان سلامة شعبها

أبدى تفاؤله بألا يوقف "ترامب" كل واردات النفط من المملكة

دافع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن "حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها"، في إشارة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي على المسافرين من سبع دول من الشرق الأوسط.

وفي مقابلة خاصة مع "بي بي سي" أجرتها معه كبيرة المراسلين ليز دوسيت، أعرب "الفالح" عن تفاؤله بألا ينفذ الرئيس "ترامب" وعوده الانتخابية بإيقاف كل واردات النفط من المملكة العربية السعودية، التي تعدّ المصدر الرئيس له إلى الولايات المتحدة، كما أشاد بدعم الإدارة الجديدة للوقود الأحفوري.

وقال: "الابتعاد عن سياسات أوباما غير الواقعية تجاه الموازنة بين النفط والغاز والطاقة المتجددة" من شأنه أن يعزز اقتصادات كل من الولايات المتحدة والسعودية".

وأضاف: "لكل دولة الحق في القضاء على المخاطر التي يتعرض لها شعبها".

وأردف: "العلاقات بين البلدين قوية وعميقة للغاية، ولا يمكنهما إلا العمل سوياً في القضايا الاقتصادية والاستراتيجية".

يُذكر أن الرئيس "ترامب" وضع مقاربته فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، وتشير بعض الدلائل إلى إعطائه أهمية كبيرة للسعودية باعتبارها شريكاً رئيسياً في المنطقة.