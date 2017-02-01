بنجلادش.. نقل "الروهينجا" الفارين من "ميانمار" لجزيرة الفيضانات

تستعد بنجلادش لنقل الروهينجا المسلمين الفارين من العنف في ميانمار إلى جزيرة في خليج البنغال، التي يقول منتقدون إن الحياة فيها غير ممكنة، وتتعرض للكثير من الفيضانات، وفقًا لمنظمات الإغاثة.

ووفقًا لرويترز، فقد قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ببنجلادش شهريار علم: "إن نقل الروهينجا مؤقت، وإن ميانمار ستعيدهم إليها في نهاية المطاف".

الجدير بالذكر أنه فر إلى بنجلادش نحو 69 ألف شخص من الجزء الشمالي من ولاية راخين التي تسكنها أغلبية مسلمة في ميانمار؛ وذلك منذ عملية أمنية شنتها السلطات ردًّا على هجمات أوقعت تسعة قتلى بين قوات الشرطة التي تؤمِّن مواقع حدودية في التاسع من أكتوبر الماضي، وقُتل عشرات الأشخاص في العملية.