"بلدي طريف" يتفاعل مع الأمطار الغزيرة بـ"فرق طوارئ"

"الرويلي": يتم التنسيق مسبقاً مع "الأرصاد"

تشهد محافظة طريف خلال هذه الأيام أجواء طقسية مختلفة بين البرودة الشديدة والأمطار المتواصلة لاسيما من تحذيرات "الأرصاد" من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية .



وفي سياق متصل؛ تفاعلت بلدية محافظة طريف، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت، صباح اليوم السبت، بمتابعة من رئيس بلدية المحافظة، وذلك عن توفير عدد من فرق الطوارئ، والمعدات والآليات الخاصة، والقوى البشرية وتوزيعها علي نقاط التصريف وتجمع المياه.



وأكد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي، أن البلدية تعمل بكامل طاقتها وبشكل مستمر بتوزيع الفرق خلال 24 ساعة للعمل المتواصل، ضمن جهود البلدية لمواجهة تجمعات مياه الأمطار وتصريفها.



وأضاف "الرويلي" أن الفرقة تقوم بالتنسيق الدائم مع هيئة اﻷرصاد، وكانت مستعدة قبل بدء هطول اﻷمطار وقامت بتنظيف قنوات التصريف مما ساعد على تصريف مياه اﻷمطار أولاً بأول وعدم تجمعها.