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"الفقيه": تكريمًا وتخليدًا لذكرى الرجال الأبطال الذين بذلوا أنفسهم دفاعًا عن الدين والوطن

"بلدية قوز القنفذة" تفتتح "شارع الشهداء" وتكرِّم شهداء الواجب.. على شرف المحافظ

افتتحت بلدية القوز التابعة لمحافظة القنفذة شارع الشهداء بمخطط الخدمات المركزية بمركز القوز، وملتقى الألوان لشهداء الواجب، والكثير من الفعاليات والأنشطة المصاحبة.



وقال خليل الشيخي، المتحدث الرسمي لبلدية القوز: "افتتح محافظ محافظة القنفذة فضا بين البقمي شارع الشهداء بمخطط الخدمات المركزية بمركز القوز، وملتقى الألوان لشهداء الواجب، والكثير من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية والجهات المنظمة، وعدد كبير من الأهالي والزوار".



وأضاف "الشيخي": "شكر محافظ القنفذة رئيس بلدية القوز ومنسوبي البلدية وأعضاء المجلس البلدي والجهات الراعية والمنظمة على هذه البادرة الفريدة والرائعة". مؤكدًا أنه سعيد بمشاركته بهذه المناسبة، وهي واجب عليه وعلى كل مواطن تجاه من ضحوا بأنفسهم فداء الدين والوطن. مقدمًا شكره لقادة هذه البلاد على رعايتهم واهتمامهم الكبير بأسر الشهداء.



وذكر رئيس بلدية القوز، المهندس إبراهيم الفقيه، أن فكرة تسمية الشارع بـ"شارع الشهداء" تأتي تكريمًا وتخليدًا لذكرى هؤلاء الرجال الأبطال الذين بذلوا أنفسهم دفاعًا عن الدين والوطن. مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الفعاليات ستُقام بمخطط الخدمات المركزية بجوار مبنى البلدية طوال أيام الإجازة.



وفي ختام الحفل كرَّم المحافظ ذوي الشهداء والجهات الراعية للحفل وملتقى الربيع الشبابي بالقوز.

