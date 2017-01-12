بلدية جنوب جدة تحبط بيع وتوزيع مولدات كهربائية مزوّرة

أوقفت 4 من العمالة الآسيوية قبل تسليمهم للجهة الأمنية

داهمت فرق من بلدية الجنوب الفرعية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، معملاً عشوائياً غير نظامي بحي القرينية بالخمرة جنوب جدة، وضبطت 450 مولداً كهربائياً صغيراً مجهولة المصدر معبأة في 36 كرتوناً.

وتبيّن أنه يتم تجهيز هذه الكراتين، ووضع ملصقات عالمية عليها قبل توزيعها وبيعها.

وضبطت الفرق ثلاثة مواتير هواء وسبع مراوح هواء وثلاث ماكينات لحام، وأكثر من 300 بطاقة "بلد منشأ" وعدداً كبيراً من الملصقات المزورة.

وقال رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس محمد الزهراني: "تمّت مصادرة هذه الكميات وإغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي عنه؛ تمهيداً لتطبيق النظام بحسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، كما تم ضبط أربعة من العمالة الآسيوية، وتسليمهم للجهة الأمنية".