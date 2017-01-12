بلدية الجبيل تنذر مالك "بوفيه الفئران" وتعاقب المخبز

وسط مطالب بتكثيف الرقابة عقب تداول مقطع فيديو

أنذرت بلدية محافظة الجبيل مالك أحد البوفيهات عقب تداول مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من الفئران تتجول بين أكياس الخبز المعد لتحضير الساندوتشات لزبائن المحل وعلمت "سبق" أن البلدية صادرت كامل الكميات المتبقية.

وبحسب مصادر "سبق" فإن قسم المراقبة تلقى توجيهات بمحاسبة صاحب المخبز الذي يوزع الخبز على المطاعم والبوفيهات؛ بسبب قيامه بوضع كميات الخبز خارج البوفيه وتركها مكشوفة أمام القوارض والحشرات.

وتم توجيه المراقبين بمتابعة ورصد ومعاقبة المخابز التي تقوم بإحضار الخبز في وقت مبكر قبل فتح المحلات، فيما تم توجيه إدارة النظافة التابعة لبلدية الجبيل بتكثيف جهودها في مكافحة القوارض والحشرات؛ وذلك برش المبيدات، ووضع المواد الخاصة بمكافحة القوارض وإزالة ورش الحاويات أولاً بأول، وكذلك مكافحة الكلاب الضالة بسبب ما تشكله من خطورة على الأطفال وسكان الحي.

وتأتي تحركات بلدية الجبيل بعد أن علت أصوات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بتكثيف الرقابة على المطاعم والبوفيات لما تشهده من مخالفات صحية خطيرة والتي كان آخرها ما ظهر في مقطع وثقه أحد المواطنين أثناء توجهه لأحد البوفيات في الجبيل صباحاً، ويبدو فيه البوفيه مغلقا وأكياس الخبز معلقة خارج المحل، فيما ظهرت الفئران وهي تتجول حول الأكياس.

يذكر أن مقطع الفئران أعاد للأذهان حادثة سابقة مشابهة حين تقدم عامل بوفيه بالجبيل للبلدية بطلب تجديد شهادة صحية وبعد فحصه طبياً تبين أنه مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة "الأيدز" حيث تم إيقافه عن العمل فوراً واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.